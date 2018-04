Grande Fratello, in otto complottano per umiliare Aida

Continua il delirio dei concorrenti del Grande Fratello contro Aida Nizar. Ormai si sono sostituiti agli autori nella corsa all’audience e studiano una trappola per la spagnola, vittima dell’atteggiamento violento di Baye Dame (le ha pure ripetutamente alitato in faccia), la cui sfuriata è arrivata fino in Spagna.

Ieri notte, intorno all’una, le catodiche bambole assassine si erano riunite in salotto, mentre Aida e Alberto parlavano in camera da letto. Luigi Favoloso ha continuato a prendere in giro Aida Nizar e insieme a Danilo Aquino e Matteo Gentili ha pensato di organizzare una trappola d’amore per umiliarla. La congiura dei cretini.

L’ex fidanzato di Paola di Benedetto, quello che si è detto amareggiato per le modalità in cui l'ex fidanzata non l’ha più voluto, ha suggerito: “Tu quando lei si avvicina fingi che ti piace, flirta, glielo fai credere, poi fai arrivare Nina che la mette a suo posto. La illudi e alla fine ti tiri indietro, le fai notare che sei fidanzato”, Lucia Bramieri era d’accordo, il bulletto Danilo, quello che “a letto spacco in due le donne” ha apprezzato l’idea: “Così sì che fai audience, così hai vinto il Grande Fratello. Se lo fai, dico "Barbara elimina me e fai vincere Luigi", fallo”.

Pure Angelo Sanzio ha appoggiato l’idea: “Senti bella c’ho ripensato”, Lucia Orlando l’ha pregato di farlo, mentre Filippo Contri, esperto in false storie d’amore, ha dato indicazioni: “Tu vai e le inizi a dare un bacio sul collo”, “Nooo, oddio, sul collo no” ha incalzato il razzista Baye Dame e Favoloso ha concluso: “Sono sicuro che Nina capirebbe che è uno scherzo”.

Mica tanto, la Moric non riconosce il fidanzato in questo concorrente becero, maleducato e ignorante.