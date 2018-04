Aida e Baye Dame, nuovi filmati choc sulla lite esplosa al Grande Fratello

Nuovi filmati choc su Aida Nizar e Baye Dame, colpevole di aver scritto una delle più brutte pagine del Grande Fratello 15. Alcuni telespettatori hanno caricato in rete video in cui si sente il branco delle catodiche bambole assassine vessare Aida.

Alessia Prete dice: “Adesso beve un po’ di latticini per farsi la ca**a addosso”, Luigi Mario Favoloso le dà del “perro” (cane), Lucia Orlando: “Amore dovevi magnà de più de latte in ‘sti giorni forse ca**vi prima”. Baye insiste: “Sei una cagna” e lei: “Tu hai tanto da imparare da loro. Tu sei abituato all’aggressione, a picchiare le persone. Io l’ho letto. Stai zitto che io non posso parlare, zitto! Ho letto che hai picchiato tantissime persone. Meglio che stai zitto. Questa non è diffamazione è la verità, tu lo sai”.