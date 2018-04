Filippo perde il controllo. Per il superbono del Grande Fratello scoppia il giallo-bestemmia

Momento drammatico ieri sera al Grande Fratello 15. Filippo Contri è stato aspramente criticato dai coinquilini per la love story lampo con Lucia Orlando. In particolare, Alessia Prete lo ha accusato di averci provato con tutte prima di conquistare Lucia e creare la storia per evitare l'eliminazione (cosa avvenuta perché è uscito Valerio Logrieco). Quando hanno mostrato il filmato delle critiche, Filippo ha sbroccato in maniera pesante. In giardino avrebbe perfino bestemmiato. L'audio del video però non è chiaro, si sente Filippo dire: "Sta c...a di Alessia", mentre restano dei dubbi sul successivo "porco D...".

Filippo ha bestemmiato? Sembra abbia detto “sto cesso (riferito ad Alessia)... porc*dio” #GF15 pic.twitter.com/bmIdfQUVZl 23 aprile 2018

Se avesse bestemmiato dovrebbe essere squalificato con effetto immediato. Come fu per Marco Predolin e Gianluca Imparato.