Grande Fratello, il bacio con Lucia salva il super bono Filippo. Alessia non ci sta e volano gli insulti

Filippo Contri e Lucia Orazio sono la prima coppia del Grande Fratello 15, ma non convincono gli inquilini della Casa dalla porta rossa. Prima dell'eliminazione (in nomination ci sono i due super boni Filippo e Valerio Logrieco ndr), l’abile conduttrice del reality mostra alla neo-coppietta un filmato della storia d'amore esplosa nella Casa, poi i sussurri e i pettegolezzi dei gieffini insospettiti su tempistica e modalità.

La polemica esplode quando Alessia Prete rivela al gruppo che il "super bono" ci ha provato prima con lei e poi con Patrizia Bonetti. Alla fine avrebbe messo le grinfie sulla più "fragile" Lucia (novello Ignazio Moser). Il ragazzo è esterrefatto, si adombra e quando esce dal confessionale, paonazzo in volto, litiga con Alessia: "Ma chi ti ha mai calcolata, ma chi ti conosce… lo so io quello che provo" inveisce. E la coinquilina coglie la palla al balzo per fare una scenata: "Ci hai provato eccome, solo che io non ci sono stata, lo sai bene".