Al Grande Fratello si consuma il confronto tra l'ex naufraga Paola di Benedetto e Matteo Gentili. La neo fidanzata di Francesco Monte capisce subito che non è aria: "Sei incattivito, fammi parlare e dopo replichi" dice. Poi parte con la filippica della sua esperienza che le ha cambiato la vita. "La mia Isola doveva essere un’esperienza positiva, non mi aspettavo di trovarti sul piccolo schermo a dare in pasto alla gente la nostra storia, una storia bellissima durata 4 anni, ma chiusa. Voglio mettere un punto fermo alla vicenda per me, te e le nostre famiglie. Dopo 4 anni ho capito che non ti amavo più e ho voluto essere corretta con me stessa. È vero che prima di partire siamo andati a cena e c’è stato un bacio, ma solo perché il cuore ha preso il sopravvento sulla testa. Questa persona non l'ho cercata e non l'ho voluta, ma è capitata (la voce rotta dal quasi pianto, nda), so io cosa è successo sull'Isola e sapevi molto bene perché te l'ho detto che ci sono andata con cuore e testa libera. Non accetto che mi fai passare per quella che ti ha tradito. E tutto mi aspettavo tranne di ritrovarti in tv, evidentemente hai cambiato idea e ci sta. Ti ho detto che intraprendevo questo percorso da persona libera. Ti stimo e ti auguro il meglio".

Marco Gentili dondola, è nervoso ma resta in silenzio per tutto il tempo. Poi replica freddo: “Potevi scrivermi un messaggio in un mese. Mi hai tradito con il pensiero, non hai avuto rispetto per me che provavo ancora amore buttandoti nelle braccia di un altro mezz’ora dopo che eri sull'Isola. Ti ho amato alla follia, mi hai dato false speranze. Sei venuta a parlare con me davanti alle telecamere dopo tutto il tempo che hai avuto". Lei prova a giustificarsi e ribatte: “Ho visto una lettera che mi ha fatto accapponare la pelle. Io ero stata chiara a dirti che ero single, false speranze lo dici tu. Non ho avuto un briciolo di cuore? Pesa le parole Matteo. Non ci sto a passare per quella che non sono”. Ma Gentili è spalleggiato dai coinquilini della Casa di Cinecittà che applaudono ogni sua parola e, sul finale, dalla conduttrice Barbara D'Urso che polverizza l'ex naufraga: “E hai aspettato Canale 5 per dire la tua?” domanda il gieffino. "E perché tu non eri su Canale 5 e non aspettavi il GF?”. Il faccia a faccia finisce in una bolla di sapone. Matteo dirà ai suo compagni: “Bastava che mi chiedesse scusa per avermi fatto soffrire”. Paola continua a non incontrare il favore del pubblico, ma è altrettanto vero che Matteo ha partecipato al GF grazie a "corna inesistenti" di una storia finita prima dell'inizio dell'Isola dei Famosi dove l'ex madre natura si è innamorata di Francesco Monte. In studio l'opinionista Simona Izzo dà il colpo di grazia coniugando stile e stilista: “Quando si lascia una persona, non si fa in lingerie, poteva mettersi almeno una giacca”.