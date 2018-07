Fedez , Chiara Ferragni e la "foto würstel": la coppia più social scivola sul trash

Prendete due gambe, un po’ di abbronzatura e mettevi in posa. Poi scattate. Ecco la foto in perfetto stile würstel, da qualche anno di moda tra i vacanzieri amanti di Instagram. E se a mettersi in posa sono due star del web come Fedez e Chiara Ferragni? Lo scatto, tra il trash e il sexy, riceve migliaia di like. Ma anche molti commenti ironici, dal momento che rispolvera il filone più trash (e pure un po' antiquato) della foto vacanziera. Insomma, la coppia social scivola sulla “foto würstel”.

Tatuaggi ben in mostra per lui ed abbronzatura dorata per lei, non c’è (nella giornata di mare in barca) il piccolo Leone, nato da pochi mesi in America. I fan, intanto, aspettano con ansia la data: del loro matrimonio, fissato per il 1 settembre. Fedez e la Ferragni diranno “sì” con rito civile a Noto, in Sicilia. Tre giorni di festeggiamenti no stop senza regali. Tutto in beneficenza.