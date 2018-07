Torna l'amore tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo: la coppia è di nuovo insieme

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: è un’estate d’amore. Dopo il ricongiungimento di Al Bano e Romina Power (testimoniato da "Oggi" e "Chi" che mostra una foto della figlia di Tyrone Power con un fascio di rose rosse, nda), arriva anche quello della coppia d’argento della musica italiana.

Un anno fa la separazione e le durissime parole di Ilaria, la figlia nata dal primo matrimonio di D’Alessio, verso la cantante di Sora. Oggi carezze, baci e corse su moto d’acqua. A lanciare lo scoop è la rivista “Chi” diretta da Alfonso Signorini. Il settimanale pubblica in esclusiva le fotografie della ritrovata armonia tra Anna e Gigi. I due stanno trascorrendo un periodo di vacanza in Sardegna, meta dei vip, e gli atteggiamenti sono inequivocabili secondo il giornale rosa che ricostruisce con cura certosina il percorso per arrivare al lieto fine: “Dalle carezze sul terrazzo di casa agli abbracci in spiaggia fino alle corse in coppia sulla moto d'acqua, tutto testimonia la ritrovata felicità di una delle coppie più amate dello spettacolo italiano”. Felicità.