Le vacanze di Maria De Filippi in Sardegna: a cavallo con Filippo Bisciglia

Meritate vacanze per Maria De Filippi. La conduttrice, regina di Mediaset per i suoi programmi da sempre campioni di ascolti, ha iniziato da poco la sua pausa dopo le fatiche invernali negli studi romani di Canale 5. Un vacanza che strizza l’occhio agli ascolti perché sono andati benissimo tutti i suoi programmi prodotti dalla Fascino: Tu si che vales (che vedrà nella prossima edizione l’arrivo di Iva Zanicchi al posto di Mara Venier); C’è posta per te; Amici; Uomini e donne e Temptation island con Filippo Bisceglia. Con lui Maria è stata fotografa dal settimanale Chi a cavallo. Una passione quella per lo sport (dal tennis all’equitazione passando per il surf e il nuoto) che è diventata una costante nelle vacanze della De Filippi.

La moglie di Maurizio Costanzo non lascia scampo: vince e convince in termini di share ad ogni puntata (anche se per la prima volta Rai1 e Ballando con le stelle le hanno dato un po’ di filo da torcere). Adesso, con la calura estiva, Maria non lascia completamente il proprio lavoro: legge i giornali, pensa, telefona e organizza. Le location? Sono due. La prima in Sardegna, dove tra poche settimane arriverà la squadra della Fascino, la sua casa di produzione tv, per le registrazione di Temptation island Vip con Simona Ventura.

La seconda è la Toscana, precisamente Ansedonia. Dove i coniugi Costanzo hanno hanno una bellissima villa con piscina e ogni confort. Li, ogni anno, trascorrono le vacanza con tutta la famiglia (i figli di Costanzo, Saverio e Camilla), i nipoti, il fratello di Maria e Gabriele (il figlio adottivo della coppia), che lavora con la Fascino di Maria De Filippi.

“La vacanza di mia moglie e mia ad Ansedonia è un trionfo di tranquillità e inevitabilmente di serenità”, aveva raccontato qualche tempo fa Costanzo in un’intervista al settimanale Chi. Quella Villa è stata al centro del gossip qualche anno fa quando arrivarono come ospiti Emma Marrone e Stefano De Martino. La notizia fece scalpore perché i due si erano già mollati da tempo dopo essersi conosciuti e innamorati ad Amici, dove erano entrambi concorrenti prima di aver intrapreso la strada del successo come cantante e ballerino.

Tutte le novità della prossima stagione televisiva targata De Filippi spesso nascono proprio sull’Argentario, dove Maria ricarica le batterie e pensa ai suoi progetti professionali. Una delle novità che vedremo a breve è legata al ritorno di Simona Ventura in tv dopo l’esperienza a “Selfie”. Ovviamente Temptation island Vip è un programma targato Fascino. Ad agosto, precisamente il 28, Costanzo festeggerà cifra tonda: 80 anni. Si vocifera di una grande festa proprio ad Ansedonia.