Francesca Reggiani presenta il suo libro. E spunta Fiorello

L'attrice comica Francesca Reggiani in abbigliamento casual, l'altra sera ha fatto il suo ingresso , in veste di scrittrice presso il famoso circolo sportivo Due Ponti, in via Due ponti, per presentare il suo ultimo libro dal titolo: "Sono italiana ma voglio smettere", un volume divertente sull'attualità e in particolare sull'italianità adatto a diventare una delle letture sotto l'ombrellone dell'estate 2018, magari da condividere con amici e parenti in spiaggia.

Uno dei momenti più esilaranti della serata è stato quando è stata raggiunta da Rosario Fiorello super abbronzato in tenuta da tennis con berretto in testa, maglietta nera e pantaloncini maculati, insieme hanno rievocato i vecchi tempi in cui la Reggiani era nella trasmissione Avanzi e Fiorello le propose di fare il karaoke con lui a Salerno, all'epoca si esibirono cantando il brano Uomini soli.

Tra i presenti il titolare del circolo Emanuele Tornabuoni e Gianluca Giugliarelli che ha collaborato nella scrittura del libro insieme anche a Valter Lupo, insieme ripercorrono attraverso brani dei suoi monologhi teatrali e "interventi " dei personaggi dalla Reggiani imitati, venti anni di storia italiana tra costume politica.