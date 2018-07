Valeria Graci beve il caffè alla d’Urso

Due gocce d’acqua. E il rito del “caffeuccio”, come Barbara d’Urso lo definisce sui social quando parla con i telespettatori, diventa virale. L’imitatrice ufficiale della conduttrice di Canale5, stiamo parlando della bravissima Valeria Graci, pubblica una foto in perfetto stile Barbara. Per lei il momento caffè pomeridiano si trasforma in una esilarante gag tra una pausa su Rai1 (dove è impegnata con il programma “Quelle brave ragazze”) e Radio Zeta. Ovviamente “caffè col cuore, proprio come Barbara, che all’inizio di Pomeriggio5 saluta i telespettatori con l’immancabile rito del caffè. A proposito: Barbara sui social ha pubblicato alcune foto al mare. Una breve pausa dopo le riprese de “La dottoressa Gió” che torna a gennaio 2019.