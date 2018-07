Ventura-Carfagna, il tweet su Mattarella diventa un caso

Mara Carfagna, Simona Ventura e i segni zodiacali. L’epic fail dell’ex Ministro delle Pari Opportunità ed ex showgirl scatena Twitter e innesca un grottesco botta e risposta con Super Simo. La Carfagna fa gli auguri al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per i suoi 77 anni: “Il Quirinale trova in lui ogni giorno un perfetto interprete della Carta Costituzionale”, la Ventura risponde: “E’ leone?” con evidente riferimento al segno zodiacale visto che è scritto in piccolo e che il nome del Presidente è ben specificato. Tuttavia la consigliera comunale di Napoli non resiste alla vanità di mettere in luce i suoi studi storici e la bacchetta: “No (faccina imbarazzata). Il Presidente Leone ha chiuso il suo mandato nel 1978 (faccina con l’occhiolino)”.

Una lezioncina di 140 caratteri all’ignorantella Simona. Ma la Ventura stende la Carfagna: “Segno del leone!!! (tre faccine sorridenti) ti abbraccio”. Come a dire: povera stella. I commenti degli altri utenti sono ancora più esilaranti: “Meno male che non è del segno della vergine altrimenti chissà che discussione”, “Ma è Leone, nel senso di Sergio Leone? Il presidente nonché famoso regista?”, “Io sono nato nel segno di Saragat”, “Nemmeno Crozza dopo una notte di alcool e droga avrebbe potuto concepire un dialogo simile”. Ma l’aspetto più divertente è che nello scambio di battute con relativi commenti era taggato pure l’account ufficiale del Quirinale che ha partecipato inerme e suo malgrado al disastroso viaggio nel tempo.