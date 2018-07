Pomeriggio di shopping per Nadia Toffa

Nadia Toffa in giro per le strade di Milano. Un pomeriggio dedicato allo shopping e al relax dopo gli ultimi difficili mesi, che l’hanno visita combattere contro una brutta malattia. La Toffa a dicembre scorso ha avuto un malore in un albergo a Trieste, dove si trovava per un servizio de Le Iene, ed è stata immediatamente trasportata in ospedale a Milano in elisoccorso. Su Instagram, dove ha ricevuto migliaia di messaggi, ha scritto: “Ogni tanto è piacevole farsi carini semplicemente per fare una passeggiata. Per se stessi. Così solo per sentirsi meglio”. Il messaggio fa ben sperare sulle sue condizioni di salute. Tra l’altro, ultimamente, lei stessa ha dichiarato a Mediaset: “Non vedo l’ora di fare il bagno al mare”. E i telespettatori non vedono l’ora di tornare a seguirla in tv su Italia 1.