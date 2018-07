Giletti: il riposo del guerriero (in vacanza)

Difficile, quasi impossibile, fotografare Massimo Giletti con la sua fidanzata Angela Tuccia. O meglio: tutti si chiedono se i due stiano realmente ancora insieme. Le voci si rincorrono da anni, tra smentite e qualche foto del passato. Un’impresa ardua fotografarli persino d’estate, quando i gossippari affollano le spiagge di Ibiza, Formentera o della Versilia. Sembra che il conduttore di “Non è L’arena” frequenti una piccola isola poco conosciuta (quindi non si sa esattamente quale sia) per ricaricare le batterie prima delle fatiche invernali in tv.

Forse va in vacanza con Angela Tuccia? Molto probabile. Insomma un amore fatto di ritorni di fiamma che hanno portato fortuna a Giletti. Lui, quest’anno, ha registrato ottimi ascolti su La7 dopo l’addio alla Rai, che senza il suo spazio domenicale ha dovuto fare i conti con un drastico calo di ascolti (ricordiamo che L’Arena, cancellata lo scorso anno dai palinsesti, registrava mediamente il 21,2% di share tra le 14 e le 16).

Ma torniamo alla vita privata del giornalista. Giletti ha sempre cercato di non rendere pubblici i suoi flirt. Poche foto in giro, massimo riserbo e zero informazioni. Anche quando Giletti è stato legato alla Todini e alla Moretti. Forse la storia più importante è proprio quella con Angela Tuccia, modella ex ereditiera del programma di Carlo Conti. Chi vi scrive, all’inizio della stagione televisiva appena finita, ha incontrato Giletti nel suo ufficio di fronte alla storica sede Rai di viale Mazzini a Roma. In quell’occasione, non è mancata una domanda sulle donne. La risposta? È stata secca. «Mi piace parlare con le donne e non mi piace parlare delle donne», ha detto il giornalista. Si tratta di frase che Giletti ha rubato all’avvocato Gianni Agnelli (lui l’ha conosciuto bene negli anni torinesi ed oggi è molto amico di Lapo Elkann). Ma questa frase non lascia spazio a doppi sensi: Giletti preferisce il “no comment” alle foto facili sui giornali lontano dagli studi tv.

Sembra che Angela Tuccia, 38 anni, campana di origine ma nata in Svizzera, sia una presenza costante nella sua vita. Anche quando, dopo una parentesi al mare, dà una mano a suo padre nell’azienda di famiglia (solitamente lo fa dai tempi in cui lavorava con Giovanni Minoli su Rai2). Giletti e la Tuccia si sono conosciuti nel 2012 ad Avellino durante una premiazione e da quel momento, tra alti e bassi, non si sono più mollati. Tra poche settimane sarà di nuovo al lavoro per la stagione che inizierà a settembre e pare che voglia tornare con il botto in onda: un reportage all’estero.