Dal palco alle cene, Al Bano e Romina mano nella mano

Tenerezze, sorrisi e una complicità privata, diversa da quella sotto i riflettori: Al Bano e Romina Power sono tornati. Come coppia. Si va verso l'happy end per la coppia italoamericana simbolo d'amore per tre generazioni. Il settimanale "Oggi" in edicola giovedì 26 luglio esce con lo scoop che tutti sognavano.

Abbandonato il palco, spento il microfono, Al Bano Carrisi e Romina si sono ritrovati a cena insieme in un locale giapponese molto in voga in zona Sempione a Milano. Hanno prenotato un tavolo defilato, ma di certo non volevano passare inosservati vista la location glamour. Scrive il sito del settimanale anticipando il servizio: "Sushi, sashimi e vino bianco per la coppia. Chi era presente in sala ha percepito intesa e intimità fra i due artisti soprattutto da parte di Romina che non ha risparmiato tenerezze verso il padre dei suoi figli. E in più di un'occasione si sono tenuti per mano". Ma questo è solo l'antipasto della cena ben apparecchiata: giovedì sul giornale di Umberto Brindani c'è una nuova intervista ad Al Bano. Arriverà l'annuncio ufficiale della riconciliazione?