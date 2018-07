Signorini - Ventura: una foto insieme ed è pace!

Pace fatta. Tra Alfonso Signorini, impegnato in queste settimane con il “Chi Summer Tour”, e Simona Ventura è tornato il sereno. Con una foto i due hanno scacciato ogni dubbio su rancori e tensioni del passato. «Negli anni ne abbiamo viste tante. Tante polemiche e risentimenti sono passati su e tra di noi, ma siamo ancora qui più forti di prima! Alfonso Signorini grazie», ha scritto su Instagram la Ventura, che da settembre sarà alla conduzione di “Temptation Island Vip”. Non si è fatta attendere la replica del direttore di “Chi”. «Tra noi due niente e nessuno. Passano e non lasciano il segno. Avanti tutta». Parola di Alfonso Signorini, che aveva attaccato in diretta la Ventura, naufraga dell’Isola Famosi e poi conduttrice di “Selfie” (ideato dalla De Filippi). Uno scontro avvenuto in studio quando le chiese di rispondere all’ex marito Bettarini, che su “Chi” l’aveva accusata di averlo screditato come padre.