Giulia De Lellis senza freni. Chi prende di mira con quella frase?

Stavolta Giulia De Lellis prende di mira le “colleghine”. Così chiama quelle donne della tv e del mondo social che non arrivano all’apice del successo. Il messaggio virale e che divide i fan arriva dal suo Instagram tv. “Io adoro quando tutti sono felici della propria vita, sentimentale e professionale! - scrive Giulia - Io se le mie colleghine vanno alla grande sono serena per loro. Mi dispiaccio per chi non c’arriva…per chi non ci riesce o non può. Mi fa male per voi sapervi piene di invidia o cattiverie. Con una parola marcia e mai una serena nei riguardi di chi non vi ha mai fatto nulla o tolto qualcosa. Vi auguro tanti giorni pieni di meraviglia ma senza invidia perché è magnifico non provare quel sentimento. Con il cuore. Giulia”. Chissà a chi si rivolge dietro questa frase. Incredibile per molti follower l’atteggiamento della De Lellis, che ad ogni frase muove migliaia di commenti. Dopo la tempesta estiva con Andrea Damante è tornato il sereno. Ricordiamo che lei lo aveva mollato e dopo due mesi è stata “pizzicata” tra le sue braccia in barca in Sardegna. Adesso, secondo voci di corridoio, la super coppia potrebbe tornare in tv. Dove? “Temptation Island Vip”, spiffera una fonte anonima. Sarà vero?