Coccole e relax: Magnini-Palmas sempre “incollati”

Toccata e fuga a Pesaro. Metti un tramonto in spiaggia, un panorama mozzafiato. Metti due bellissimi ragazzi come Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Il risultato è sotto gli occhi dei social. Nel weekend appena terminato la Palmas e Magnini si sono ritagliati un po’ di tempo per stare lontano dal caos: mare, caldo e un aperitivo in riva al mare. Dopo una vacanza lampo in Sardegna, la coppia ha fatto tappa nelle Marche. Il nuotatore pesarese, bronzo nella 4x200 ai Giochi di Atene (con 2 ori mondiali e 9 europei nel curriculum), sta vivendo un bel momento sentimentale molto intenso con la Palmas dopo la fine della storia tormentata con la collega Federica Pellegrini. Sembra, insomma, che con Giorgia le acque non siano agitate.