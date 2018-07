Niente matrimonio religioso. Fedez-Ferragni scelgono il rito civile

Se siete fan di Fedez e pensate di sapere tutto sulle nozze con la Ferragni state sbagliando di grosso. Il rapper ha annunciato che non ci sarà alcun matrimonio religioso ma solo il rito civile. Per molti fan si tratta di una grossa delusione. Data fissata il prossimo 1 settembre a Noto, in Sicilia. Attesi tre giorni di festeggiamenti no-stop. È di sicuro l’evento più atteso del 2018 nel mondo del gossip. Un’altra novità è legata al piccolo Leone, il figlio della coppia che è nato in una clinica americana. Fedez ha detto senza mezzi termini: “Il battesimo di Leone? Lo faremo il 30 febbraio, ovvero mai”.