Emma e la foto choc. I social non perdonano e lei s'infuria

I social d’estate andrebbero usati con cautela e lontano dal sole. Ne sa qualcosa Emma Marrone. La cantante ha pubblicato nelle Instagram Stories la foto della macchinetta da caffè con la scritta “Buongiorno!! Questa è la seconda sveglia” pensando di condividere un momento comune con i suoi follower e invece è stata travolta dalla critiche dei “Mastro Lindo” in gonnella. Il motivo? L’acciaio inox del suo fornello non brillava di luce propria, non era abbastanza specchiato, qua e là comparivano un paio di minuscole briciole e qualche macchiolina d’acqua.

I follower l'hanno fatta nera come il fornello di casa e la cantante salentina, rimasta sorpresa dai numerosi occhi di lince, ha replicato in un’altra storia: “Comunque volevo dire a tutte le signorine Rottermaier che la cucina è mia e la lavo quando mi pare. E penso anche a tutte quelle donne che non cucinano pur di non sporcare. Ogni tanto siate leggere per favore, perché veramente non vi si regge”. Insomma, di inossidabile c’è solo la sciocchezza degli hater.