Brutta sorpresa per Belen Rodriguez sui social

Belen Rodriguez sott’attacco su Instagram. La regina dei social presa di mira per una foto con un pallone gigante. Secondo alcuni maligni follower si noterebbero diverse smagliature sul corpo della showgirl. Possibile tutto questo? Si tratta di un effetto fotografico o anche Belen deve fare i conti con le imperfezioni? Qualunque sia la verità, la Rodriguez ha ricevuto ugualmente una pioggia di like. Di recente è stata avvistata con il suo ex Marco Borriello a Ibiza, ma nulla di tanto strano: una semplice giornata con la famiglia al seguito. I due, infatti, dopo la loro relazione - che risale ai tempi in cui Belen partecipò all’Isola dei Famosi - sono rimasti in ottimi rapporti. Sembra, invece, che tra lei e Andrea Iannone ci sia qualche tensione di troppo. Meglio usare il condizionale: i due si sarebbero mollati, anche se lui continua a dire di essere fidanzato con Belen. Qual è la verità?