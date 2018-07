Francesca Barra e Claudio Santamaria: arriva il sí a Policoro

E vissero felici e contenti. Proprio come nelle migliori favole, anche per Francesca Barra e Claudio Santamaria c’è il lieto fine. La giornalista, che nell’ultimo anno abbiamo visto sempre più spesso in tv nei vari talk, e l’attore amatissimo dal popolo femminile hanno detto sì per la seconda volta. Dopo il matrimonio lampo (e segreto) a Las Vegas, la Barra e Santamaria si sono sposati in Basilicata, precisamente a Policoro: terra di origine di entrambi. È lì che, tanti anni fa, in un villaggio estivo ballarono il primo lento. Erano due adolescenti e il loro sembrava un amore estivo come tanti altri. Ma non è stato così. Dopo molto tempo, quando ormai non erano più impegnati sentimentalmente, Cupido li ha fatti incontrare di nuovo a Roma. Da quel momento la loro favola è ricominciata. Il resto è cronaca (rosa) di queste ultime ore.