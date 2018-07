Noemi e Gabriele coronano il sogno d’amore con il sí

Noemi dice “sí” allo storico fidanzato Gabriele Greco, che diventa suo marito dopo 16 anni d’amore. La loro è una storia che dura e che ha resistito ad ogni colpo. Il matrimonio viene celebrato a Roma nella basilica di San Lorenzo in Lucina e poi fino a tarda sera gli sposi hanno festeggiato sul Lungotevere. Una giornata indimenticabile per Veronica (questo il vero nome all’anagrafe della cantante) e Gabriele, bassista di professione. La notizia delle nozze è rimasta segreta a lungo fino a quando Noemi l’ha svelata sui social con una foto in abito bianco.