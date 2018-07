Belen Rodriguez e Marco Borriello insieme. Di nuovo passione?

Stavolta Belen Rodriguez e Marco Borriello devono spiegare ai fan come mai erano nello stesso posto, alla stessa ora. Per farla breve: cosa ci facevano in barca ad Ibiza? Le foto, che hanno il sapore dello scoop, sono state pubblicate dal settimanale SPY. I due, che sono stati fidanzati ai tempi in cui Belen non era ancora famosa, hanno passato una giornata assieme alle rispettive famiglie. E questo farebbe pensare ad una semplice gita tutti assieme appassionatamente, ma i più maliziosi iniziano a vedere qualcosa che non quadra. Proprio perché due anni fa si era parlato di un ritorno di fiamma tra loro, smentito categoricamente dal calciatore con un selfie insieme a Belen. Amicizia, nulla di più tra loro. In queste settimane, però, Belen sta vivendo un periodo delicato con il suo compagno Andrea Iannone (se possiamo definirlo ancora così), che è impegnato per lavoro in Germania. Lui dice che va tutto a gonfie vele, lei non si esprime. A Ibiza, in casa Rodriguez, lo si è visto solo una volta. Tutto fa pensare ad una crisi. E se fosse questo il gossip dell’estate in corso?