Tutti sul Tatami per festeggiare Beppe Convertini. Ancora un compleanno japan-style per il bell'attore e presentatore pugliese. Dopo aver scelto lo scorso anno il "Me Geisha" di Alberto Salerno, il risto-japan-fusion più chic di Roma, questa volta ha invitato gli amici più cari da Moku, in via Tiburtina, di fronte agli Studios.

Molto in voga tra la gente dello spettacolo, il ristorante propone cucina giapponese, cinese, fusion, thai e persino una varietà di grigliati per chi non ama il sushi. Beato tra le donne Beppe, per i suoi 47 anni. Molte le amiche accorse a coccolarlo e brindare con lui, tra lanterne, pietre bianche, fontane zen e alberi della vita in legno, che ricordano quello simbolo del Padiglione Italia all'Expo 2015.

Nella Sala Tatami si accomodano le bellissime Adriana Volpe e l'ex rivale Manila Nazzaro, Jane Alexander, Milena Miconi accompagnata dal marito Mauro Graiani, Metis Di Meo, Roberta Garzia. C'è Giusy Versace, amica del cuore di Convertini, che ha inaugurato con lui molte delle mostre con i reportage fotografici che l'attore fa nei paesi poveri che visita come ambasciatore di Terre Des Hommes, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma delle donne e dei bimbi orfani di questi paesi. Dopo essere andato in Siria, ad Haiti e nelle favelas brasiliane, Beppe è appena rientrato da una missione umanitaria in Birmania e Thailandia. Racconta con enfasi le sue emozioni di viaggio.

Il divertimento della serata da Moku è imparare a mangiare con le bacchette, come veri asiatici. Cè chi è espertissimo e chi non ci riesce proprio. I flash scattano impazziti. Arrivano ancora Valeria Graci, una delle conduttrici su Raiuno di "Quelle brave ragazze", Janet De Nardis, Carolina Rey in dolce attesa, Mita Medici, Maria Rosaria Omaggio, Simona Borioni, Turchese Baracchi, Savino Zaba e Salvio Simeoli. Immancabili Adriana Russo e Nadia Bengala, tra i 100 selezionati amici arrivati anche da Milano, Torino, dalla Sicilia e dalla Puglia. Gran finale con bollicine e torta ai frutti di bosco, crema chantilly e panna, seguita da crostate ricotta e visciole e nutella. Sabato sera Beppe condurrà con Aida Yespica la serata "Ariccia sotto le stelle", con concerto di Facchinetti e Fogli, e poi sarà al Festival di Maratea, guest star Van Damme e Sophia Loren. Porterà anche in tour il suo spettacolo teatrale "Ricette d'amore" di Diego Ruiz, mentre ha finito di girare il film di Marilù Manzini "Il quaderno nero dell'amore". Non ci resta che dire: Auguri Beppe!