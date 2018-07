Scocca il bacio, Al Bano ricomincia con Romina

Al Bano e Romina Power di nuovo innamorati? La coppia, eterna regina del gossip nostrano, quella che ha fatto dire a Leonardo Pieraccioni: “Il loro ritorno di fiamma ci ha rovinato, adesso mia figlia pensa che sia possibile che mi riconcili con la mamma (Laura Torrisi, nda)”, è apparsa molto affiatata in occasione del concerto per le celebrazioni dei 70 anni di Costa Crociere a Genova.

Sguardi complici, sorrisi (molti anche da parte del cantante di Cellino San Marco) e la ritrovata vecchia intesa suggellata da un bacio sulle labbra. Il primo in pubblico. Gli spettatori lo hanno chiesto a gran voce e questa volta, gli ex coniugi Carrisi hanno deciso di regalare “felicità” con un bacio che sembra destinato a non rimanere l’unico. È dunque archiviato il legame lungo 18 anni con Loredana Lecciso che a dicembre decise di lasciare Cellino per andare a riflettere sul futuro con Al Bano in quel di Pavia. Dopo mesi di indiscrezioni, entrambi hanno confermato la rottura. Per la showgirl pugliese, la presenza di Romina era eccessiva, per l’ugola d’oro l’ex moglie non era la causa dell’addio perché il rapporto era finito quasi 10 anni prima quando la Lecciso manifestò velleità artistiche e lo lasciò a mezzo stampa costringendolo a interrompere la sua avventura all’Isola dei Famosi.