Andrea Iannone "sbanda" sulle curve di Belen

Di nuovo una foto sexy. Stavolta super sexy, che spopola in Rete e Belen Rodriguez si conferma regina dei social. Il suo lato B lascia tutti senza parole e fa "sbandare" Andrea Iannone, che scrive: «Le curve migliori che abbia mai affrontato». Lei risponde: «Sei pazzo completamente». Uno scambio di messaggi che non ha molto il sapore della complicità. Tra i due, secondo indiscrezioni, ci sarebbero tensioni. C’è chi dice, però, che Iannone continua a frequentare Ibiza, dove Belen si trova in vacanza, ma nei mesi scorsi l’ha incontrata sempre meno a causa dei suoi impegni televisivi su Canale5. Bisogna capire, a questo punto, se il pilota sta cercando di riconquistarla o si tratta solo di un periodo "no". Iannone, però, sui social continua a raccontare che la loro storia va a gonfie vele. Belen non parla. Qual è la verità? Intanto, il pilota butta tutto alle proprie spalle e non si lascia sfuggire la ghiotta occasione per sfoggiare una battutina piccante sul lato B di Belen, che lo manda letteralmente in tilt.