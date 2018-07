«Sei la cosa più bella che mi potesse capitare». Parola di Andrea Severini, che qualcuno continua a definire ex marito del sindaco di Roma Virgina Raggi. Grosso errore. E c'è una foto che scaccia via ogni dubbio. La Raggi, oggi, fa cifra tonda compiendo 40 anni. Severini ne approfitta per fare il "romanticone" e sui social (dove è sempre molto attivo) decide di pubblicare un messaggio di cuore a sua moglie con tanto di selfie. Che spiazza tutti e non lascia spazio a doppie interpretazioni: tra la Raggi e Severini pare che tutto vada liscio come l’olio.

Così, le voci di una presunta crisi matrimoniale, al centro del gossip capitolino dopo l’elezione a sindaco della Raggi, sarebbero soltanto invenzioni delle "malelingue". Insomma, il selfie in auto e la foto della torta con le candeline diventano la risposta a tono per zittire ogni tipo di polemica in Rete.

Facciamo un passo indietro. Severini e la Raggi si conoscono da vent’anni (lui è un regista radiofonico e militante del M5S da alcuni anni), dopo il matrimonio hanno avuto un figlio che si chiama Matteo. Già lo scorso anno, in un video pubblicato in Rete, avevamo notato Andrea e Virginia assieme per le strade di Roma. Insomma, adesso pare che il riavvicinamento sia davvero ufficiale a messo che la crisi tra loro sia realmente esistita. I più curiosi, però, vogliono sapere che regalo la Raggi abbia ricevuto da suo marito Andrea. Forse tra qualche ora, sempre in Rete, potrebbe essere svelato l’arcano mistero.