Raffaella Carrà tra gli ospiti di “Domenica in”?

La Venier sta pensando ad un colpo grosso per la prima puntata di “Domenica in”. Si lavora sodo nella sua redazione. Gira voce, e per ora si tratta solo di un’indiscrezione, che il big della prima puntata potrebbe essere Raffaella Carrà. Una star senza tempo, amata trasversalmente da intere generazioni che, come “Il Tempo” ha annunciato tempo fa, potrebbe presto tornare sulle scene. Infatti, lo storico costumista della Carrà, Luca Sabatelli, ci aveva annunciato in occasione del compleanno della Raffaella nazionale che il ritorno in tv è già nell’aria. Sabatelli ci aveva raccontato: «La sento spesso e in occasione del compleanno mi ha detto che stava incidendo un disco e quindi ci sarà tutta la fase della promozione in tv». Dunque, se la Carrà dovesse far ritorno in tv (anche per la promozione di un disco) potrebbe scegliere sicuramente “Domenica in” di Mara Venier. Si tratterebbe di un “colpaccio” per la Rai che garantirebbe una bella botta di share (come si dice in gergo) a tutta la Rete. Ma ci sarebbero anche altri big in lista per la prima puntata: tra questi la grande Gina Lollobrigida, da sempre amica della Venier, amatissima dal pubblico italiano e non solo. E poi? In viale Mazzini si parla anche di star internazionali. Insomma, la “Domenica in” targata Mara Venier sta prendendo corpo e le sorprese non mancheranno. Mara potrebbe riproporre un format stile “L’Arena”, che per anni è stato condotto da Massimo Giletti su Rai1, con giornalisti, influencer ed esperti. Insomma, molta attualità, spettacolo e grandi personaggi. Per ora sono solo indiscrezioni. La Rai, che punta molto su “Domenica in”, ha deciso di mandare in onda lo spot del programma in cui Mara Venier dà appuntamento al pubblico sulle note di Vasco Rossi.