Dal flirt con Monica Bellucci al sesso con Silvia Provvedi, Corona senza freni

Fabrizio Corona senza veli sulle pagine del settimanale “Chi” oggi in edicola. Il discusso agente ha rilasciato un’intervista lunga e dettagliata sulla sua vita privata rivelando un retroscena su Monica Bellucci.



Corona è innamorato di Silvia Provvedi e si dice pronto ad andare di nuovo all’altare dopo il matrimonio con Nina Moric: “Sul matrimonio sono d’accordo. Silvia sa già che, se tutto andrà bene, il prossimo anno vorrei sposarla”. Corona conferma di essere stato un irriducibile playboy e svela un aneddoto sulla star internazionale Monica Bellucci: “Ero poco più che maggiorenne quando la conobbi. Mio padre lavorava per la Rai e faceva un programma che si chiamava Italians. Arriva lei, bella, bellissima. Ricordo tutte le sensazioni di quel momento. Chiacchieriamo un po', c’era complicità tra noi. Però ero un ragazzino e non ho avuto la forza di portare avanti quel flirt che era iniziato. Altrimenti ci saremmo fidanzati. Con lei avevo percepito quelle sensazioni poi ritrovate con Belen e, oggi, con Silvia”.

E visto che si tratta di una chiacchierata senza freni sul sesso, Corona confessa che oggi deve far uso di aiutini per avere intimità con la sua Silvia: “Non ho mai nascosto di far uso dell’aiutino. Molti pensano che sia un gioco per strappare risate, in realtà non è così. Anteriormente alla prima carcerazione la mia attività sessuale era regolare. In carcere, però, hanno iniziato a drogarmi con degli psicofarmaci che ammazzano il desiderio. Totalmente. Per questo quando esci e hai voglia di spaccare il mondo, anche e soprattutto sessualmente, il primo pensiero vola alla pillola magica. Io ne faccio uso, lo faccio per me, ma anche per la mia compagna. Duro due orette piene. Non male. Questo lo trovo romantico”. Romanticissimo.