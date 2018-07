Fedez e Chiara Ferragni in Municipio per il “si”

Tutto pronto per il primo settembre. Un bacio, ovviamente super social, suggella l’amore, incorniciato su Instagram tra like ed emoticon. Fedez e Chiara Ferragni, la super coppia che vive da tempo sotto ai riflettori di mezzo mondo, ha detto sì (come avviene solitamente un mese prima della cerimonia religiosa) al Municipio di Rozzano, in provincia di Milano. Canotta d’ordinanza per il rapper con tatuaggi ben in vista e abito giallo e nero per lei. Adesso si attende la grande festa del primo settembre quando la coppia convolerà a nozze. Da fonti vicino ai “promessi sposi” si sa che i festeggiamenti dureranno tre giorni e ci saranno star di tutto il mondo. Grande assente: Fabio Rovazzi, che ha litigato con Fedez per motivi professionali. In prima fila non mancherà, invece, J-Ax.