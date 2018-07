Alessandra Amoroso si sposa?

«Potrebbero sposarsi molto presto. Forse quest’anno». La fonte non vuole rivelare la propria identità perché conosce bene la coppia in questione: Alessandra Amoroso e Stefano Settepani. Si sono conosciuti negli studi di “Amici”, il programma di Maria De Filippi che ha visto la cantante salentina tra i concorrenti nel 2005. Stefano, che lavora per la “Fascino” (la società di produzione televisiva che fa capo alla De Filippi), è rimasto colpito da Alessandra a tal punto da non mollarla più. E la loro storia si è presto trasformata in una favola.

In questi anni la carriera di Alessandra è stata in ascesa. L’ultimo concerto dello scorso anno, che si è tenuto all’Arena di Verona, è stato un vero e proprio sold out. Pensate che il disco “Vivere a colori” ha collezionato, oltre al triplo platino, 117 presenze nei 18 concerti. Numeri da capogiro che potrebbero aver indotto la Amoroso a pensare ad una breve pausa per il “sì” tanto atteso dai fan. Che è stato spesso annunciato sui giornali e poi smentito. «Adesso mi prendo più tempo per me», aveva raccontato a margine del concerto la cantante. Infatti, sembra che le nozze siano davvero dietro l’angolo. Da indiscrezioni si parla di un matrimonio con 500 invitati in Puglia, precisamente in Salento. Potrebbe esserci anche l’amica (per molti rivale anche se non è proprio così) Emma Marrone, salentina pure lei e nata sotto l’ala protettiva di ”Amici”. Poi a seguire: Eloide Patrizi, Stefano De Martino e, ovviamente, Maria De Filippi.