Pace fatta, De Lellis e Damante ripartono insieme

Di nuovo insieme. Stavolta senza paparazzi pronti a scattare foto. Giulia De Lellis e Andrea Damante, finiti nel tritacarne mediatico dopo l’addio di lei, ritrovano la felicità ad alta quota. Lei pubblica un video su Instagram che non tarda a diventare virale e che testimonia il ritorno di fiamma.

Stavolta i Damellis zittiscono le malelingue, che nei mesi scorsi hanno avuto argomento di dibattito sui social dove sono stati accusati di aver architettato la rottura del rapporto per finire sui giornali. Adesso, stando a quanto vediamo su Instagram, pare che siano tornati felici come un tempo: un paio di anni fa quando la loro favola ha avuto inizio negli studi della di Maria De Filippi (lui era tronista, lei corteggiatrice). Poi sono passati al Grande Fratello Vip in due edizioni diverse.

L’addio di Giulia, che ha fatto scalpore sui social mentre Damante era in viaggio verso l’America per motivi di lavoro, è stata una tempesta per milioni di fan. Che solo dopo le foto della scorse settimane di "Chi" (dove sono state sorpresa a baciarsi in barca) hanno sperato in un loro ritorno di fiamma. Ora i Damellis hanno confermato tutto con il video rivelazione. E c’è chi ipotizza presto il loro sbarco a “Temptation island Vip”. Aspettiamo.