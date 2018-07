L’autista di Fabrizio Corona diventa un vip

«Gianni? Dimmi, Fabrizio». Iniziano così molti video di Corona e Bernando. Tra loro non c’è solo un rapporto di lavoro, ma una profonda amicizia. Andiamo per gradi: Gianni Bernardo è l’autista di Fabrizio Corona. Da qualche mese i due sono protagonisti di numerose “Instagram Stories” che hanno tutto il sapore delle gag. Insomma, Corona ha lanciato ufficialmente un altro personaggio: Gianni Bernardo. Che, da quanto notiamo sui social, si presta bene anche al ruolo di attore. Gianni è già amato dai fan di Corona e su Instagram, in poco tempo, ha raggiunto 41 mila follower e una pioggia di like ad ogni foto (circa 10 mila). Adesso c’è già chi lo vorrebbe in un reality. Lo vedremo presto in tv? Chissà.