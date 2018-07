Per Cristiano Ronaldo 10 milioni di euro su 4 ruote

Le Ferrari. Nella sua collezione di “super-car” non mancano. Pensate che Messi gli ha soffiato un modello del 1957 aumentando quella rivalità che continua tra i due calciatori anche fuori dal rettangolo di gioco. Cristiano Ronaldo, il super giocatore della Juventus (presentato ufficialmente ieri), ha un debole per le auto. E nel suo garage, secondo i beninformati, si sfiora un patrimonio di 10 milioni di euro su quattro ruote. Preparatevi a vederlo sfrecciare per le strade di Torino con le sue auto formidabili. Sarebbero circa una ventina le auto: Ferrari, Porsche, Maserati, Lamborghini. E sul suo profilo Instagram, ultimamente, ha sfoggiato l’ultimo gioiellino: la Bugatti Chiron, un bolide da 1500 cavalli, prodotto in soli 500 esemplari, che costa 2 milioni di euro. Poca roba per uno come lui, che è tra gli sportivi più pagati al mondo.

Una delle sue Ferrari, purtroppo, è stata distrutta in un incidente (che lo vedeva alla guida) nella galleria di Manchester nel 2009. Il fiore all’occhiello della sua collezione di auto di grossa cilindrata è una GTO, bianca, che esiste in 599 esemplari e vale 600 mila dollari. Poi c’è la Ferrari F12 TFD: una bomba di quasi 800 cavalli da dodici cilindri. Insomma, una passione quella per il “Cavallino” accompagnata anche dall’amore per tutte le altre auto sportive. Così, in garage c’è spazio anche per una Lamborghini “Aventador”, presentata nel 2011 al Salone di Ginevra. Il suo costo? Trecentomila euro. Anche in questo caso, visto il suo ingaggio super milionario, sarebbero spiccioli.