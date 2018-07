Pure Favoloso pubblica il selfie con Berlusconi. E la Mosetti minaccia querele

Ha suscitato molto scalpore e un mare di ironia il selfie di Antonella Mosetti con Silvio Berlusconi. Ed è notizia di oggi che la Mosetti abbia deciso di adire le vie legali per le offese ricevute sui social. Ma al "Country Club" di Porto Rotondo c’era anche una vecchia conoscenza di Canale 5 ovvero Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato o quasi di Nina Moric e concorrente espulso del Grande Fratello 15. L’imprenditore di origine campane sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto insieme all’ex premier e all’ex showgirl. I commenti sono stati assai poco lusinghieri proprio come quelli sulla pagina della Mosetti. Anche in questo caso, gli hater si sono concentrati sul volto di lei ridotta dal bisturi e dalle punturine alla brutta copia che fu e su quello del Cavaliere statua vivente scappata dal museo di Madame Tussauds. In pochi hanno ricordato quanto Favoloso da Casapound sia stato odioso e sgradevole durante il reality show condotto da Barbara d’Urso.