I vip del GF si scatenano da Casanova

Un folto gruppetto di alcuni dei maggiori rappresentanti del seguitissimo reality Grande Fratello, capeggiati da Alessia Macari, reduce dalla vittoria della prima edizione del Grande Fratello Vip, attualmente fidanzata con il calciatore del Frosinone Oliver Kragl, centrocampista tedesco, seguita da Lucia Orlando insieme al fidanzato Filippo Contri (nella foto in basso), finalisti dell'ultima edizione del GF innamoratissimi più che mai e in procinto di partire per una vacanza d'amore top-secret, insieme a loro anche un altro tra i più discussi gieffini Baye-Dame Dia e Angelo Sanzio soprannominato il Ken italiano, si sono ritrovati presso il ristorante Casanova gestito da Pamela Perriciolo ed Eliana Michelazzo, titolari dell'AICOS Management una tra le più gettonate agenzie di spettacolo. La serata ha ingranato da subito tra una risata e l'altra, aneddoti vari sul gf e racconti sulle diverse mete dove trascorrere le vacanze estive...Dulcis in fundo, non appena la scatenata dj burmed Barbara Angelini ha iniziato a coinvolgere tutti i presenti intonando alcuni famosi brani italiani da cantare con il karaoke ecco arrivare Pamela Camassa e Paola D'Andrea di "Uomini e Donne". Presente anche Marco Caltagirone, noto sia per la sua passione per gli affari all'estero che per quest'altra particolarità: continua ad assumere solo personale italiano puntando sulle donne, ma non solo. Tra le sue novità in vista le trattative per le olimpiadi 2020 a Tokyo e la sua sfida più grande: nel 2018 investirà in Italia, precisamente in Puglia in importanti opere di turismo. Nessuno è riuscito a resistere alla tentazione di scatenarsi confrontandosi con i brani più celebri della musica italiana e non solo, creando un'atmosfera goliardica e surreale da cui si e' dedotto l'indiscusso successo della serata che a gran richiesta si ripeterà tutti i venerdì a partire dal mese di settembre.