Antonella Mosetti e la foto choc con Silvio Berlusconi. Sui social esplode il putiferio

Antonella Mosetti pubblica una foto con Silvio Berlusconi ed è subito boom di like con migliaia di commenti. In pratica triplica l’interesse intorno al suo profilo Instagram ma si tratta di una valanga di post poco lusinghieri. La foto, scattata una sera d’estate nell’esclusivo "Country Club" di Porto Rotondo, ritrae la Mosetti in posa con l’ex premier Berlusconi: "Finalmente ho conosciuto Silvio Berlusconi. Top. Number one". E poi: "Rosiconi vi amo".

L'ex showgirl ha gli occhi tirati, la bocca tesa come una corda di violino e il post dà l'assist ai follower che si scatenano: “Sembrate usciti dal museo delle cere”. “Adesso gli fai un servizietto e ti ritroviamo in Mediaset”. “Silvio resta l’unico vero bomber”. Molti se la prendono con il presunto chirurgo e un hater definisce la Mosetti e la figlia “due cancri che non lavorano”. Pronta la replica dell'ex gieffina: "Scrivi, scrivi, ma prepara i soldi” annuncia mentre definisce le donne che la criticano "cesse rosicone o ciccione fallite".