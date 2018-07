Kate e Meghan a Wimbledon senza mariti. Ed è subito feeling

La foto spiazza tutti. Inutile continuare a parlare di attriti tra cognate, roba da tabloid inglesi. Dietrofront: Kate Middleton e Meghan Markle vanno proprio d’accordo. La loro complicità viene immortalata a Wimbledon dove le due duchesse assistono, tra flash e sguardi indiscreti, alla semifinale di tennis. Tra loro sorrisi a più non possono stampati sulle labbra ed è proprio vero che così non si erano mai viste prima d’ora.

Per entrambe si tratta della prima uscita senza mariti al seguito e l’erba di Wimbledon pare essere davvero la cornice giusta per un po’ di relax senza troppi rigidi convenevoli del protocollo reale. Sono sicuramente ci troviamo di fronte a due donne molto diverse, ma che ugualmente sono già amatissime dal popolo. Le due duchesse sono arrivate prima della sfida finale (ricordiamo che Meghan è molto amica di Serena William) e si sono accomodante in tribunale reale, che è riservata solo a personaggi di spicco. Tanti sorrisi, molta eleganza (la duchessa di Cambridge sfoggia un abito, la duchessa del Sussex i pantaloni) numerose differenze tra loro. Che pochi hanno notato perché il vero protagonista è stato quel feeling dal primo all’ultimo minuto di questa uscita pubblica.