Capelli rosa e fuga a Ibiza, ecco l'addio al nubilato di Chiara Ferragni

Selfie con i capelli rosa prima di partire. Poi un tweet accompagnato per annunciare ai follower l’inizio della vacanza. Chiara Ferragni per l’addio al nubilato non ha badato a spese unitamente a trovare geniali, come il cambio look.

La futura moglie di Fedez (il loro matrimonio sarà celebrato a settembre a Noto, in Sicilia) è tra gli eventi più attesi dell’anno dopo la proposta di matrimonio all’Arena di Verona, durante un concerto del rapper. Diciannove persone sono partite per le Baleari per partecipare al party dell’influencer ormai famosissima in tutto il mondo.

Like su like, foto su foto, la truppa di amici della Ferragni non si è fatta mancare nulla. Il divertimento, innanzitutto. Fedez è rimasto a casa a Milano con il piccolo Leone, il loro figlio nato a Los Angeles. Al matrimonio, che durerà tre giorni secondo le ultime indiscrezioni, non ci sarà Fabio Rovazzi. Tra lui e Fedez i rapporti sono tesi e pare che finirà tutto in tribunale. Salvo colpi di scena ed un riavvicinamento in “zona Cesarini”. Tutto è possibile.