Iannone e il sesso con Belen, il pilota nega la crisi e svela dettagli hot

"Per me è unica". Nessun periodo di pausa, nessuna crisi: Belen e Iannone stanno ancora insieme. Lo dice il pilota sui social dove affida uno sfogo a tratti romantico. Belen, che è reduce dal flop a "Balalaika" (il programma dedicato ai Mondiali in Russia), sta facendo la spola tra Milano e Ibiza, residenza estiva da diversi anni per lei e l’intera famiglia Rodriguez. Iannone, da quelle parti, lo abbiamo visto poco. A dire il vero solo una volta in una “Instagram Stories” pubblicata da Jeremias. Pensate che Belen e Iannone si sono conosciuti e innamorati proprio alle Baleari, due anni fa, durante una vacanza che ha infiammato il gossip ed il fatto che non sia presente lì ha messo i fan in allarme. “La storie è finita”, hanno tuonato i soliti gufi. Ma pare che non sia affatto così.

Belen e Andrea bruciano di passione. Il pilota sui social aggiunge un particolare piccante alla domanda di un seguace. “Sotto le coperte io corro”. Da un centauro che risposta potevano aspettarsi? Adesso che ha fatto chiarezza sul rapporto con Belen, molti si chiedono come mai non si trovi ad Ibiza con lei in pianta stabile. Magari ai fan potrebbe spiegarlo proprio Belen.