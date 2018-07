Ma quanto è in gamba Elisa Isoardi. In attesa di scoprire se lo è anche alla guida de "La Prova del Cuoco", il programma di Rai 1 che Antonella Clerici si è cucito su misura, la Isoardi ha messo in mostra leve lunghe e molto sexy. Il settimanale "Oggi" l’ha immortalata mano nella mano con il fidanzato vicepremier Matteo Salvini. Un abito nero con maniche corte e spacco inguinale firmato "Elisabetta Franchi". Nei giorni scorsi i suoi messaggi criptici su Instagram avevano fatto ipotizzare una nuova crisi con il Ministro dell’Interno, ma le foto mano nella mano sembrano preludere al lieto fine. Che sia arrivata l’ora del matrimonio per il riottoso Salvini?