Bufera su Kylie Jenner dopo la copertina di Forbes

La famosa rivista americana "Forbes" pubblica la classifica delle donne più ricche d'America schiaffando in copertina Kylie Jenner, 21 anni ad agosto, imprenditrice e star televisiva che, con 111 milioni di follower su Instagram, sarà la miliardaria più giovane di tutti i tempi. "A soli 21 anni, è sulla strada di diventare la miliardaria più giovane di tutti i tempi", si legge sulla copertina con l'hashtag "#SelfMadeWomen". Ma i social si ribellano e protestano denunciando che la Jenner deve la sua fama e il suo successo grazie soprattutto alla famosissima e ricchissima famiglia Kardashian-Jenner di cui la giovane fa appunto parte.

Altro che successo "self-made", (ovvero ottenuto senza l'aiuto di nessuno), e che dovrebbe essere fra i requisiti della classifica. Per gli utenti di Twitter la sua carriera sarebbe legata alla notorietà della famiglia. "La sua storia non è stimolante o motivante per nessuno", scrivono. Forbes ha spiegato alla CNN che "la pubblicazione della classifica riconosce pienamente che ci sono vari livelli auto produttività. In effetti - sottolineano dalla rivista - abbiamo iniziato a valutare i membri su una scala da 1 a 10 per mettere a fuoco questi particolari. Kylie proviene da una famiglia benestante e ha ottenuto un aumento di visibilità grazie a loro ma è proprietaria della sua azienda ed è valutata in base ai guadagni che ha ricevuto personalmente e al valore dell'azienda che ha fondato". La rivista ha stimato che la compagnia di cosmetici di proprietà della giovane star, insieme al reality TV nel quale lei è protagonista e alle sponsorizzazioni, hanno fatto incassare alla giovane imprenditrice 900 milioni di dollari.