Nina Moric e Favoloso, pace mondiale. Di nuovo insieme dopo il Grande Fratello?

Pace fatta? Sembra proprio di sì. La partita dei Mondiali tra Croazia e Inghilterra (finita 2-1) ha portato serenità a Nina Moric, croata d’origine, e al suo ex fidanzato Luigi Favoloso. Chiamiamolo ancora "ex" perché non ci sono notizie ufficiali legate ad un loro ritorno di fiamma. Ieri si sono incontrati a Milano per seguire la partita dei Mondiali. Un reunion che ha fatto ben sperare i fan della coppia.

Secondo indiscrezioni, i due stanno ricucendo il loro rapporto, finito dopo l'addio di Nina durante l'ultima edizione del "Grande Fratello" (che ha visto Favoloso tra i concorrenti). «Luigi ha partecipato a quel programma, che ha portato un po’ di scompiglio, nonostante la Moric non volesse» spiegano alcuni amici della coppia, che chiedono l'anonimato,hanno commentato l’ingresso di Favoloso al reality di Barbara d’Urso. Dopo l'addio in diretta, lui ha cercato in tutti i modi di riconquistare la modella. Le frasi al veleno scritte sui social dalla Moric non l’hanno né fermato, né spaventato. «Non ci torno con lui nemmeno morta», aveva scritto la Moric. Per lui quelle parole sono state una sfida, un mese fa infatti aveva dichiarato: «Prenoterò un viaggio in Cecenia. Io e Nina da soli. Ci ritroveremo». Luigi, a giudicare dalla felicità della Moric, pare che sia a buon punto. Ed il viaggio assieme? Sembra che sia stato già pianificato. La data della partenza per ora resta top secret.