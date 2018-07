Stefano De Martino e Cristina Buccino: "amici" o fidanzati?

Adesso sembra che sia finita per davvero. Quel flirt tanto chiacchierato, mai confermato dai diretti interessati Stefano De Martino e la sexy influencer Gilda Ambrosio, è già acqua passata. Nonostante siano stati “pizzicati” a Ibiza assieme, subito dopo aver festeggiato il matrimonio di alcuni amici in comune sul lago di Como, ora - sempre secondo indiscrezioni - il ballerino di Amici ha una nuova fiamma.

Insomma, si tratterebbe di un flirt (usiamo il presunto e prendiamo tutto con le pinze) sottotono, come ormai ci ha abituato De Martino dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez. Tutti i fan attendono la foto del bacio con questa, quella o l’altra presunta fidanzata. Ma nulla di tutto ciò. «Sono single», aveva rivelato a Verissimo, su Canale5, durante “L’isola dei famosi” che l’ha visto protagonista come inviato. Da voci di corridoio, Stefano ha organizzato una cena in gran segreto con Cristina Buccino (che sarebbe single al momento) nella sua casa milanese. La notizia è venuta subito a galla. I fan già parlano di super coppia dell'estate, ma non si sono conferme ufficiali al momento.