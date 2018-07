L’ultima foto con Iannone risale ad un po’ di settimane fa. Poi soltanto selfie (super sexy) e “cartoline” da Ibiza, dove fugge dopo le fatiche televisive di “Balalaika”. Belen Rodriguez pare che ancora non riesca a trovare l’equilibrio con Andrea Iannone, pilota di Moto Gp, conosciuto due anni fa proprio ad Ibiza grazie a suo fratello Jeremias. Eppure il centauro, un mese fa, è stato visto alle Baleari con Belen. A tradirlo è stata una “foto- storia” su Instagram pubblicata proprio dal piccolo di casa Rodriguez. Da quel momento nessuna traccia di Iannone.

Il gelo tra due (che pare siano ormai “ex” a tutti gli effetti) è stato documentato anche alcuni giorni fa a Milano quando Belen e Andrea sono stati fotografati insieme ad altre persone in un bar del centro. Musi lunghi e a debita distanza l'uno dall'altro. Un’estate da dimenticare per Belen? Forse. Da una parte il programma sui Mondiali di calcio che è finito nel mirino delle polemiche, dall’altra la crisi con Iannone. Lei non parla. Pubblica foto e dice ai fan: «Ho bisogno di silenzio e riservatezza».

Secondo i beninformati, però, a far vacillare la storia con Iannone sarebbe stato l’incontro tra Belen e Corona (suo ex), avvenuto a Milano subito dopo la scarcerazione dell’ex re dei paparazzi. Un boccone amaro da digerire sia per il pilota, sia per Silvia Provvedi (fidanzata di Corona). I due, lo ricordiamo, si sono incontrati in un albergo lussuoso di Milano: un semplice caffè pomeridiano, nulla di più, finito nel tritacarne mediatico. Il resto è cronaca di queste ore.