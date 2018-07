Dalla rottura al matrimonio Justin Bieber sposa Hailey Baldwin: fan sotto choc

Fiori d’arancio a sorpresa e fan sotto choc. Il famoso cantante statunitense Justin Bieber, 24 anni, e la modella Hailey Baldwin, 21, si sposano. La proposta di matrimonio è avvenuta questo fine settimana mentre la coppia era in vacanza alle Bahamas.

I due si erano già frequentati nel 2016 e adesso, a distanza di due anni, annunciano che diventeranno marito e moglie. La notizia del loro fidanzamento è stata resa pubblica dal padre di Bieber con un post sui social media: “@justinbieber Dire che sono orgoglioso è dire poco! Eccitato per il prossimo capitolo!”. Questo commento, accompagnato da una foto su Instagram che mostra un Bieber più giovane in spiaggia ha fatto impazzire le fan.

A confermare la lieta novella sono stati la mamma di Bieber ed i genitori di Baldwin che a loro volta hanno commentato la notizia sui social. Pattie Mallette, la madre del cantante, ha pubblicato un commento su Twitter: "Love Love Love Love Love Love Love" senza ulteriori spiegazioni. Mentre il padre di Baldwin, l'attore Stephen Baldwin, ha twittato domenica che lui e sua madre, sua moglie, Kennya, "Pregano sempre pervolontà di Dio!!”.

L’annuncio del matrimonio ha sconvolto molte fan di Bieber che hanno seguito da vicino la sua storia d’amore con la cantante e attrice Selena Gomez, alla quale si era riavvicinato nell'ottobre del 2017. Naturalmente Twitter è esploso dopo la notizia del fidanzamento con la ex, e in alcuni commenti gli utenti paragonano la “rinata coppia” alla cantante Ariana Grande e all'attore Peter Davidson, sposi all’improvviso dopo solo poche settimane di appuntamenti. Inoltre c’e un altro particolare che accomuna Bieber ad Ariana: entrambi sono seguiti dallo stesso manager, Scooter Braun.

Così nonostante il periodo di tensione tra i due dopo la rottura del 2016, c’è stato il riavvicinamento. Entrambi hanno rivelato di essere consapevoli che sarebbero tornati prima o poi a far parte uno della vita dell’altro. Nel 2016 Bieber ha confessato alla rivista americana GQ che voleva stare attento a non affrettare le cose con la modella nel caso in cui fosse stata la donna della sua vita. "Cosa succede se Hailey finisce per essere la ragazza che sposerò? Se mi butto a capofitto e rovino ciò che abbiamo, allora sarà rovinato per sempre", aveva detto. "È davvero difficile risanare delle ferite del genere, è così difficile... semplicemente non voglio farle del male”. Anche la futura sposa ha commentato la rottura nel 2016 con il Times: “Non abbiamo parlato per un po’ di tempo e ci sono state molte stranezze", ha dichiarato. "Ma è una persona che amo davvero e ora il nostro rapporto è maturato”.