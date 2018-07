Nel centro di Roma, sopra le Terme di Diocleziano, e rigorosamente sotto le stelle della città eterna, si è svolta l'inaugurazione della terrazza Montemartini all'insegna della buona musica. All'ultimo piano di Palazzo Montemartini, nel cuore della capitale, nella penthouse che permette l'accesso con ascensore diretto nella suite al quinto piano, ha sfilato un ricco parterre di nomi del mondo dello spettacolo come la bellissima attrice Madalina Ghenea, Francesca Valtorta, Jane Alexander con il musicista Gianmarco Amicarelli, la conduttrice Carolina Ray (incinta) con il produttore Roberto Cipullo, Simona Borioni insieme alla figlia di Sting Fuschia Kate Sumner, il regista Andrea Manni e tanti altri.

Lo chef Simone Strano ha deliziato tutti i palati proponendo per l'eccezionale evento il gambero in tempera leggermente piccante l'hamburger vegetale con cotoletta di melanzana e la mousse di formaggio fresco aromatizzato .

Per rinfrescare la serate organizzata da Ursula Seelenbacher tanti drink gustosi e originali, come il Martini Riserva Speciale mentre la musica del dj set come sottofondo ad una romantica notte stellata ha creato una sinergia unica e vincente che ha reso l'evento un successo indiscusso, e un'esperienza indimenticabile per tutti i presenti.