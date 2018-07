Filippa Lagerback nega i tradimenti di Daniele Bossari. Ma quei baci in auto...

Filippa Lagerback mette fine al gossip: “Ci amiamo sempre più”. Secondo le indiscrezioni di inizio estate, il neo marito della sevdese, Daniele Bossari, sarebbe infedele, dedito alle scappatelle e con il vizietto di baciare altre bionde in macchina. Il settimanale Chi ha pubblicato le fotografie del conduttore che baciava un’altra donna ed è arrivata la smentita della coppia: “era la wedding planner, il nostro amore è granitico”, ma il fotografo ha rilanciato sostenendo che l’incontro ravvicinato non fosse quello tra due amici: si erano appartati, hanno "limonato" a lungo ed erano molto complici.

Anche la rivista Oggi ha seminato dubbi sulla solidità dell’amore dell’ex GfVip2 riferendo che “Persone vicine a Filippa dicono che la conduttrice svedese non abbia molta voglia di commentare l'accaduto”. I novelli sposi hanno taciuto e fatto spallucce. Ma a una follower che le ha scritto sul profilo Instagram: “Come fate a sopportare tutte le sciocchezze e cattiverie che scrivono i giornali? Vi danno in crisi”, Filippa ha deciso di rispondere: “Amandoci ancora di più”. Ha preso il toro per le corna e ha liquidato il gossip con un’affermazione lapidaria.