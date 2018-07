Bobo Vieri diventerà papà. Esattamente in autunno. Nessun annuncio ufficiale (per intenderci uno di quelli con tanto di telefonata “urbi et orbi” all’amico fidato o al parente più stretto). L’ex calciatore, semplicemente, ha mostrato su Instagram una foto e poi un video in cui si nota il pancino dell'ex velina Costanza Caracciolo, che ha sorriso coprendosi la faccia con la mano. Secondo i beninformati si tratta di una femminuccia. La coppia, legata da oltre un anno, aveva annunciato a novembre la triste notizia legata alla perdita del loro piccolo durante la gravidanza.

Vieri, che abbiamo visto ultimamente ospite di Balalaika (il programma dedicato ai Mondiali) si è concesso qualche giorno di relax a Ibiza dove è ormai di casa. Con loro anche gli amici Davide Bombardini e Davide Lippi.