"È per rinascere che siamo nati". La frase di Pablo Neruda brilla sul cartoncino d'invito al party danzante di Donatella Gimigliano, che ha chiamato a raccolta oltre 400 amici nel verde del Circolo A.S.D. Tiro a Volo Lazio, nel cuore della via Tiberina. Non solo un compleanno per brindare ai suoi "50 anni e più", ma una vera e propria festa della rinascita, visto che la guerriera Donatella da tempo combatte con un male insidioso. Con la forza di un leone e il sorriso sempre sulle labbra, ha superato brillantemente la prima lunga e importante tappa di cura.

La dolce communication manager e press office ha scelto il Circolo gestito da Marcello Ghenzi col figlio Giorgio per una serata "A piedi nudi nel Parco". Dove, signore e signorine, sono scese dai tacchi assassini e dalle zeppe vertiginose per ballare scalze nell'erba. Del resto il Dj set era straordinario: impossibile restare fermi e seduti con i mix di Beatone e Alessandro Amati, in arte David Steerforth, con l'aggiunta del violinista elettrico Andrea Casta che ha presentato in anteprima "Double Sun", il primo singolo del concept album e progetto multimediale “The Space Violin Project”, che lo vedrà trasformarsi nel Comandante AJ e portare nel futuro tutta la sua community dei fans. Il "Donatella's Party" è iniziato con un dinner nel verde a base di piatti realizzati con prodotti a kilometro zero provenienti dalla campagna romana, innaffiati da vini Casale del Giglio,.per finire con una deliziosa portata solidale ideata dallo chef Bruno Brunori, il “Ciambettone” (incrocio tra ciambella e panettone). Il nuovo dolce si potrà acquistare in autunno per sostenere l’associazione romana "Salvamamme!, presieduta da Grazia Passeri, che da più di vent'anni aiuta le famiglie in difficoltà e le donne vittime di violenza,.e della quale la Gimigliano è responsabile della comunicazione. A festeggiare Donatella un'alta marea di amici e amiche Vip.

Ecco la mamma di Miss Italia Patrizia Mirigliani, Cinzia Leone, Flavia Vento, Vincenzo Bocciarelli, Elena Russo, Loredana Cannata, Antonella Elia, Simone Sabani, l’ex Miss Italia e conduttrice televisiva, Manila Nazzaro con Roberta Damiata, Antonella Salvucci, Alex Partexano, Giovanna Rei, Roberto Bagagli, Fabrizio Sabatucci, Daniela Martani, Enio Dovrandi e Fabrizio Apolloni. Arrivano anche l'astrologo di "Uno Mattina" Rino Jupiter e lo chef Alessandro Circiello. Molti i giornalisti di tv e carta stampata: Vittoriana Abbate, Federica Corsini, Maria Rosaria De Medici, Daniele Rotondo, Antonello Capurso, Antonio Pascotto, Stefano Arquilla, direttore di Canale21. E ancora il Presidente della LILT (Lega Italiana Contro i Tumori) Prof. Francesco Schittulli, il regista Francesco Cinquemani con la manager di Bulgari Elisabetta Marra, Il Direttore Generale della Asl Rm5 Vitaliano De Salazar, il regista di "Ballando con le Stelle" Luca Alcini, il presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play del CONI Ruggero Alcanterini con la coordinatrice editoriale Nadia Cantelli, il Direttore generale del Festival della Diplomazia Giorgio Bartolomucci, il Presidente dell’Istituto Italiano Privacy Luca Bolognini e il fondatore della Move Alessandro Alcanterini assieme al coreografo internazionale Andrè de La Roche. Ballano e si divertono anche il regista Alessandro Carrieri, la cantante Edy Giordano, il prof. Pietro Gentile, lo sceneggiatore Francesco Malavenda, il manager Andrea Quattrini, l’attrice Anna Capasso e la truccatrice Roberta Smargiassi. Insomma, di tutto di più. Nessuno è voluto mancare da Dona che con questo party ha voluto segnare un importante traguardo del suo nuovo ciclo della vita. Tutti intorno a lei al momento magico del taglio della torta. Lei, commossa ringrazia tutti gli amici e brinda alla sua salute.